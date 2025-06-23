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"مواجهة قوية".. تركي آل الشيخ ينشر فيديو من المؤتمر الصحفي لنزال القرن

03:25 م الإثنين 23 يونيو 2025

المستشار تركي آل الشيخ

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كتبت- منال الجيوشي

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي، لنزال القرن وأقوى ملاكمة على مستوى العالم بين كانيلو الفاريز والملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد.

وظهر المستشار تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي، وسط أجواء حماسية بالعاصمة السعودية الرياض

كما أعاد المستشار تركي آل الشيخ، تدوينة نشرتها منصة نيتفليكس من المؤتمر الصحفي، يظهر فيها الملاكم كانيلو الفاريز والملاكم تيرينس كروفورد، في مواجهة على هامش المؤتمر الصحفي

يذكر أن المؤتمر الصحفي أقيم بمسرح بكر الشدي، في بوليفارد سيتي بالرياض، بحضور ورعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة.

تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للترفيه تيرينس كروفورد كانيلو الفاريز
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