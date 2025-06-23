وصلت لـ "49 كيلو".. منة فضالي تكشف سبب فقدان وزنها

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة فضالي، سبب فقدانها لوزنها في أحدث ظهور لها، ووصولها لـ 49 كيلو.

وقالت منة فضالي، في تصريحات تليفزيونية: "أنا خاسة أوي، بقيت 49 كيلو، عشان بتبع نظام غذائي صحي".

وأضافت: "بقيت مش باكل كتير، ومبحبش أتعشى، وأشرب مياه كتير، وأنام بدري، وأكل فاكهة كتير أوي".

يذكر أن، منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.