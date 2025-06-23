مدحت العدل ينعى الأمير فيصل بن خالد بن سعود

كتب- هاني صابر:

نعى المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، الأمير فيصل بن خالد بن سعود، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين.

وكتب مدحت العدل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "أنعي ببالغ الحزن صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود، راجيا من الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن اليوم الإثنين، عن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأشار الديوان في بيانه إلى أنه سيصلى عليه اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، مضيفا "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".