كتب-مصطفى حمزة:

يواجه الفنان محمد رمضان، أزمة قوية بسبب أحدث أغانيه "أنا أنت"، عقب تقديم أسرة "هلهل"، بلاغ رسمي ضده إلى النائب العام.

وأكد المحامي أحمد هلهل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تمسك أسرة "هلهل"، بالبلاغ المقدم، متهما الفنان محمد رمضان، بالإساءة إلى الأسرة في كلمات في آخر أغانيه "أنا أنت".

وطالب بإزالة اسم العائلة من الأغنية، مؤكدا أنها تتضمن كلمات تفرقة عنصرية وتحمل إساءة إلى طبقات معينة من المجتمع.

وتعد "أنا أنت"، أحدث الأغاني التي تورط الفنان محمد رمضان، بسببها في أزمات قوية، وهو ما نرصده هنا.

برج الثور

أثار الفنان محمد رمضان، غضب أسرة الرئيس الراحل السادات، عقب طرح أغنية بعنوان "برج الثور"، ووصل الأمر إلى حد تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب، بسبب تقليده الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتقدّم النائب كريم طلعت السادات، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، ووصف ما قام به النجم محمد رمضان، أنه يشكّل إهانة لرمز وطني عظيم، ودعى إلى معاقبة كل من يرتكب تجاوزاً بحق الرئيس الراحل.

وظهر النجم محمد رمضان، في الكليب، وهو يقوم بتقليد صوت وطريقة حديث الرئيس الراحل السادات، وهو يقول: "مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين".

خمسة كل خميس

واجه الفنان محمد رمضان، أزمة عقب طرح أغنية "خمسة كل خميس"، التي قدمها ضمن أحداث فيلم " ع الزيرو"، وتم حذها من موقع يوتيوب، بعد مطالبة ماندو برودكشن بحقوق الطبع والنشر.

وكشف الفنان أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن دوره في حذف الأغنية، وكتب: "تم قفل تراك خمسة للنجم محمد رمضان، وده حقي طبعا لأنه تراكي كلمات وألحان وغناء، النجم نزل أغنية خمسة بعد نزول أغنيتي بشهر، خد كلمات ولحن فتم اتخاذ إجراء القفل وده أقل حقوقي".

أغنية أنا أنت

أغنية خمسة

أغنية برج الثور