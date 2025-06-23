نجل أحمد السقا يوجه رسالة لطبيبه بعد التعافي من العملية

نجل أحمد السقا يوجه رسالة لطبيبه بعد التعافي من ال

كتب- هاني صابر:

وجه حمزة نجل الفنان أحمد السقا، رسالة خاصة لطبيبه بعد التعافي من العملية التي أجراها له مؤخرا عقب تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وأعاد حمزة، نشر تدوينة لوالده، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "شكرا يا دكتور".

وكان أحمد السقا، وجه رسالة شكر للطبيب الذي عالج نجله، قال فيها: "شكرا يا أحسن وأشطر دكتور في الكوكب، الحمد لله حمزة زي الفل، تسلم إيدك يا نجم النجوم".

في السياق نفسه، كشف ياسين السقا، في وقت سابق عن تعرض شقيقه حمزة، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وشارك ياسين، صورة لشقيقه من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "حمد لله على السلامة يا زوز".

يذكر أن، أحمد السقا ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "أحمد وأحمد" يوم 2 يوليو المقبل.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.