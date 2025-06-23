عائلة "هلهل" ترفض اعتذار محمد رمضان وتتهمه بالعنصرية

كتب-مصطفى حمزة:

رفض المحامي أحمد هلهل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قبول الإعتذار الذي تقدم به الفنان محمد رمضان، عقب الإساءة إلى أسرة "هلهل"، في أخر أغانيه "أنا انت".

وعلق المحامي أحمد هلهل، على موقف الأسرة من الإعتذار الذي نشره الفنان محمد رمضان، وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قال: "الاعتذار جاء في شكل كلمات عامة وغير كافية، ولم يتضمن أي التزام بتعديل الأغنية".

وتابع: "طلبنا من محمد رمضان حذف اسم العائلة من الأغنية، أو على الأقل تعديل كلماتها، ولم نطالب بتعويضات، كل ما نريده هو تعديل الكلمات وإزالة اسم العائلة من الأغنية".

وأضاف: "لم أبحث عن التريند والشهرة في خلافي مع محمد رمضان، لكن لا يمكن قبول أغنية تتضمن كلمات تفرقة عنصرية وتحمل إساءة الى طبقات معينة من المجتمع".

وعلق الفنان محمد رمضان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على غضب أسرة "هلهل"، من كلمات الأغنية، وكتب: "كل الاحترام والتقدير لعائلة (هلهل) وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة لم نقصد أبداً الإساءة للعائلة الكريمة، وكل الحب والاحترام ونرجو من حضراتكم سعة الصدر بشتغل علشان أفرحكم مش أزعلكم".

وقام مؤلف الأغنية الشاعر مصطفى حدوتة، بالتعليق، وكتب: "كل التقدير والاحترام لعائلة هلهل".

وطالب المحامي أحمد هلهل، في بلاغ قدمه إلى النائب العام، التحقيق العاجل في الواقعة، وإصدار القرار بوقف بث وإذاعة الأغنية محل الشكوى، وإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بتهمة السب والقذف والإساءة علنًا لعائلة مصرية محترمة.

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