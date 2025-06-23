بوسي شلبي تتصدر التريند لهذا السبب

كتبت - نوران أسامة:

تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تحديد المحكمة المختصة جلسة 17 يوليو المقبل، كموعد لنظر دعوى أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز التي تطالب "بوسي" بدفع 10 ملايين جنيه كتعويض.

وقامت أسرة الفنان محمود عبد العزيز، برفع دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل.

وكانت بوسي شلبي علقت في وقت سابق على الجدل المُثار عقب البيان الصادر عن ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي أشاروا فيه إلى طلاقها منه قبل وفاته.

ونشرت بوسي مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور التي تجمعها بـ الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف رحمة ونور، ربنا موجود.. ماتخافش يا حبيبي، حقك هايرجع يا حاج محمود".

وفي بيان سابق أصدرته بوسي شلبي، قالت فيه: "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراع عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه".

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبدالعزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".