اسم المرأة يثير جدلا.. المؤلفة غادة عبدالعال تهاجم الفنان مراد مكرم

كتب- هاني صابر:

هاجمت المؤلفة غادة عبدالعال، الفنان مراد مكرم بعد تدوينته الأخيرة عن المرأة والتي أثار من خلالها حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت، غادة، نشر تدوينة مراد مكرم، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مش لأنه عورة.. أمال لإنه إيه؟!".

وجاء في التدوينة التي نشرها الفنان مراد مكرم: "بوست النهاردة مش هيعجب جماعة البنت زي الولد مهيش كمالة عدد".

وأضاف: "بس أنا اتعلمت في صغري انك عيب لما تنده ست أو بنت في مكان عام باسمها.. مش لأنه عورة ولا كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي، ولكن لأنه كان عيب تعرف الشارع كله والمحيطين بيكم، باسم البنت أو الست".

يذكر أن، آخر أعمال المؤلفة غادة عبدالعال هو مسلسل "80 باكو" من إخراج كوثر يونس، وبطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، خالد مختار، دنيا سامي، محمد لطفي، إنعام سالوسة.