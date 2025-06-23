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"شعرت بوجع لا أعرف سببه".. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها

12:18 م الإثنين 23 يونيو 2025

حلا شيحة

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة لجمهورها، تتحدث فيه عما شعرت به في حياتها خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها على إنستجرام: "‎في كل مرة ابتعدت فيها عن الله، شعرت بذلك الفراغ، وذلك التيه، شعرت بوجع لا أعرف سببه، رغم كل ما أملك، وكنت أظن أنه مجرد حزن عابر، حتى عدت إليه، إلى الله، وفتحت كتابه، فشعرت أن الآيات تخاطبني، تمسّ قلبي، وتُطبطب على جروحي، حينها فقط فهمت: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82]".

وتابعت: "‎إنه شفاء من كل شيء، من ضياع المعنى، ومن خوف المستقبل، ومن ألم الماضي.. هو حديث حيّ لا ينتهي، يبعث فيك الطمأنينة ويهديك في الظلمة".

وأضافت: "إنه الله وحده الكافي والشافي والمعطي والمُربي والودود، إنه الله العظيم الذي لم يتركنا أبدا وفي كل وقت دليل على حبه ولطفه وكرمه الذي لا ينتهي".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وإخراج محمد سلامة.

الفنانة حلا شيحة مهورها وجه رسالة عرت بوجع
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