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"والدتي الغالية في المستشفى".. رضا البحراوي يكشف تعرض والدته لأزمة صحية

11:30 ص الإثنين 23 يونيو 2025

رضا البحراوي

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كتبت- منال الجيوشي

كشف المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعرض والدته لأزمة صحية نقلت على إثرها المستشفى

وكتب: "الحمد لله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليا، أنا الحمد لله بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".

وتابع: "أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهرجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله، وهرجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايمًا، دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها"

يذكر أن آخر أعمال المطرب رضا البحراوي، أغنية "المقص" وهي دويتو غنائي يجمعه بالفنان تامر حسني ضمن أحداث فيلم "ريستارت" الذي يعرض حاليا بالسينمات

المطرب رضا البحراوي أزمة صحية حفلات
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