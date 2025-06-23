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بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء

12:46 ص الإثنين 23 يونيو 2025

جمال العدل وخالد سامي العدل وخطيبته

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كتب - معتز عباس:

احتفل المخرج خالد سامي العدل، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل بهيج بحضور أفراد من العائلة والأصدقاء والمقربين.

ونشر المنتج محمد العدل، صورة من خطوبة نجل شقيق سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله خطوبة ابن الغالي خالد سامي العدل".

وشارك خالد سامي العدل، كمساعد مخرج في فيلم سيكو سيكو، بطولة الفنان عصام عمر، وطه دسوقي، تارا عماد، خالد الصاوي.

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خطوبة نجل سامي العدل المنتج محمد العدل على فيسبوك المخرج خالد سامي العدل خطوبة المخرج خالد سامي العدل.
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