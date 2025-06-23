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"خرزة زرقاء وعين".. هدى المفتي تنشر صورًا بعد أنباء ارتباطها بأحمد مالك

09:00 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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  • عرض 9 صورة
    خرزة زرقاء
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي تستعرض جمالها
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي تستعرض جمالها
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي تنشر صورة عين
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 9 صورة
    هدى المفتي تضع المكياج
  • عرض 9 صورة
    سيلفي هدى المفتي
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي صورًا مختلفة لها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد تداول أنباء ارتباطها بالفنان أحمد مالك.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، عبارة عن "خرزة زرقاء" وعين"، وأخرى رفقة الفنان أحمد فهمي والفنانة تارا عماد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

وشارك الفنان أحمد مالك في مسلسل "ولاد الشمس" ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو بطولة طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، وجلا هشام.

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الفنانة الشابة هدى المفتي هدى المفتي على إنستجرام ارتباط هدى المفتي بأحمد مالك الفنان أحمد مالك ارتباط أحمد مالك وهدى المفتي
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