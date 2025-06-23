كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي صورًا مختلفة لها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد تداول أنباء ارتباطها بالفنان أحمد مالك.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، عبارة عن "خرزة زرقاء" وعين"، وأخرى رفقة الفنان أحمد فهمي والفنانة تارا عماد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

وشارك الفنان أحمد مالك في مسلسل "ولاد الشمس" ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو بطولة طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، وجلا هشام.

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