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بالصور والفيديو.. بكاء محمد أنور في حفل زفاف شقيقه

12:03 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
  • عرض 12 صورة
    محمد أنور في حفل زفاف شقيقه
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كتبت- منال الجيوشي
نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يبكي في ليلة عقد قران شقيقه الأصغر "محمود"

وعلق محمد أنور على الفيديو قائلا: "كنت فاكر إني هعيط بس في فرح بناتي، ماكنتش متخيل إن ده يحصل في فرح أخويا، بس ده لأنك مش بس أخويا"

وتابع: "إنت أخويا وابني وسندي وضهري، وفجأة لقين نفسي بعيط أنا وأمي وأبويا واخواتي زي أي أسرة"

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور مسلسل "الكابتن" الذي ظهر فيه كضيف شرف، وعرض المسلسل ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة أكرم حسني

محمد أنور زفاف شقيق محمد أنور
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