إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ إحياء هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته دينا، ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة، وفاة والد المخرج محمد بدير، إخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري، وأحمد الفيشاوي يكشف رأيه في الحجاب، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: