حدث بالفن | أحمد الفيشاوي يكشف رأيه في الحجاب وريم البارودي تظهر بـ"المايوه" في شرم الشيخ
12:00 ص الإثنين 23 يونيو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ إحياء هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته دينا، ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة، وفاة والد المخرج محمد بدير، إخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري، وأحمد الفيشاوي يكشف رأيه في الحجاب، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
حدث بالفن ملك أحمد زاهر الفنانة إيمان السيد وفاة والد المخرج محمد بدير أحمد الفيشاوي أحمد الفيشاوي عن الحجاب يوسف حشيش وزوجته منة القيعي أسما شريف منير في شهر العسل الممثلة الكويتية شجون الهاجري إخلاء سبيل شجون الهاجري هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته معلومات عن ابنة نسرين أمين ريم البارودي بالمايوه
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