كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة جنوبي شرقي المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وكتبت سلاف، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": " "السلام لأرواح شهداء كنيسة مار الياس ضحايا التفجير الآثم السلام لبلادي وأهل بلادي، الشفاء للجرحى والصبر كل الصبر للأهالي ولنا جميعا".

جدير بالذكر أن النقابة أعلنت في وقت سابق قرارها بشطب عضوية الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجاء في القرار أن سبب الشطب خروجها عن أهداف النقابة استنادا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري، حسبما جاء في القرار.

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