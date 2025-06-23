إعلان

سلاف فواخرجي عن تفجير كنيسة في دمشق: "السلام لأرواح الشهداء ولأهل بلادي"

01:00 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الفنانة سلاف فواخرجي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة جنوبي شرقي المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وكتبت سلاف، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": " "السلام لأرواح شهداء كنيسة مار الياس ضحايا التفجير الآثم السلام لبلادي وأهل بلادي، الشفاء للجرحى والصبر كل الصبر للأهالي ولنا جميعا".

جدير بالذكر أن النقابة أعلنت في وقت سابق قرارها بشطب عضوية الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجاء في القرار أن سبب الشطب خروجها عن أهداف النقابة استنادا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري، حسبما جاء في القرار.

5

اقرأ أيضا..
إيمان السيد تعلق بطريقة كوميدية على تصعيد الأحداث بين إيران وإسرائيل

وفاة والد المخرج محمد بدير.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

سلاف فواخرجي تفجير كنيسة دمشق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن | أحمد الفيشاوي يكشف رأيه في الحجاب وريم البارودي تظهر بـ"المايوه" في شرم الشيخ

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"