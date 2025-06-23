إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك أحمد زاهر

خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

نانسي عجرم

خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها بالذكاء الاصطناعي، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها من شهر العسل

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالمايوه من مدينة شرم الشيخ

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام سيارة فيراري في مدينة دبي الإماراتية

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة دينا الشربيني