كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعها بصديقتها الفنانة دينا الشربيني.

ونشرت ياسمين صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "ما شاء الله على القمر"، "اية الحلاوة والجمال ده"، "انتم الاتنين حلوين"، "أجمل فتيات العالم".

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس، على المشاركة في بطولة فيلم "الست لما" الذي يتم التحضير له تمهيدا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ياسمين رئيس، ماجد المصري، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

وشاركت الفنانة دينا الشربيني في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، إسعاد يونس وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

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