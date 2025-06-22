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المحامي أيمن محفوظ: الراقصات بيقدموا محتوى خادش علشان تزيد أجورهم في الحفلات

10:22 م الأحد 22 يونيو 2025

أيمن محفوظ المحامي

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كتبت- منال الجيوشي

تحدث المحامي أيمن محفوظ، عن الشروط والضوابط المحددة للراقصات، أبرزها أن تكون مرتدية ملابس تستر جسدها وأن تكون محتشمة وألا تقدم الراقصة إيحاءات جنسية على المسرح، أما العقوبات تصل لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أيمن محفوظ ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد : "يجب على المصنفات الفنية بأن يمنعوا أمثال الراقصة ليندا حتى لو كانت حاصلة على ترخيص لأنهم يسيئون للفن وللرقص، والهدف من نشر الراقصات للفيديوهات التي بها إيحاءات الحصول على مبالغ مالية كبيرة من السوشيال ميديا أو غيرها.

وتابع أيمن محفوظ: "لازم يكون في قانون ورقابة على الراقصات دول لأنهم بيقدموا محتوى شبيه بالجنسي وبيروجوا ليهم علشان يتشهروا بالسرعة وياخدوا مبالغ وتزيد أجورهم في الحفلات والأفراح".

المحتوى الخادش الراقصة ليندا أيمن محفوظ
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