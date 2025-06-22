إعلان

11 يوليو.. نجوم التسعينات يحيون حفلًا ضخمًا في الساحل الشمالي

10:05 م الأحد 22 يونيو 2025

نجوم التسعينات يحيون حفلًا ضخمًا في الساحل الشمالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الروماني بمارينا 2 في الساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق 11 يوليو المقبل، بمشاركة كل من: محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي جاءت على النحو التالي: 600 جنيه، 1000 جنيه، 1250 جنيه

وروجت الجهة المنظمة للحفل عبر الحساب الرسمي على موقع "فيسبوك"، ونشرت البوستر الدعائي، وعلّقت: "جهزوا نفسكم لرحلة عبر الزمن.. نجوم التسعينات بيتجمعوا من تاني في الساحل الشمالي علشان يحيوا أحلى ذكريات في ليلة مليانة طاقة، نوستالجيا، وأغاني ليها بصمة في حياتنا كلنا. مستنينكم يوم الجمعة ١١ يوليو على المسرح الروماني بمارينا ٢ مع: محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري".

اقرأ أيضًا:

"الإخراج سبب استمراري والراب الأقرب لشخصيتي".. تصريحات أحمد الفيشاوي مع عباس أبو الحسن

رمضان 2026.. نور علي تتعاقد على بطولة مسلسل مولانا

سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ريسكينا"

خاص| حقيقة منع الكويتيين من زيارة منزل "العندليب" عبدالحليم حافظ

نجوم التسعينات يحيون حفل حفل ضخم في الساحل الشمالي المسرح الروماني بمارينا 2 إيهاب توفيق حميد الشاعري هشام عباس محمد فؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"