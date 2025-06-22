11 يوليو.. نجوم التسعينات يحيون حفلًا ضخمًا في الساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الروماني بمارينا 2 في الساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق 11 يوليو المقبل، بمشاركة كل من: محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي جاءت على النحو التالي: 600 جنيه، 1000 جنيه، 1250 جنيه

وروجت الجهة المنظمة للحفل عبر الحساب الرسمي على موقع "فيسبوك"، ونشرت البوستر الدعائي، وعلّقت: "جهزوا نفسكم لرحلة عبر الزمن.. نجوم التسعينات بيتجمعوا من تاني في الساحل الشمالي علشان يحيوا أحلى ذكريات في ليلة مليانة طاقة، نوستالجيا، وأغاني ليها بصمة في حياتنا كلنا. مستنينكم يوم الجمعة ١١ يوليو على المسرح الروماني بمارينا ٢ مع: محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري".

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