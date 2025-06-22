"محدش عارف يتشطف".. عمرو وهبة يتعرض لموقف كوميدي في أمريكا

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عمرو وهبة تجربته في مشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم للأندية المقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب عمرو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تجربة حقيقي غريبة ومختلفة، إنه يبقى في ناس كتير عرب وأجانب ستات ورجاله كبار وصغيرين بجنسيات ولغات وثقافات مختلفة متجمعين كلهم في بلد واحدة لمدة شهر، والمشترك بينهم حاجه واحده بس، إن محدش فيهم عارف يتشطف".

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على مساندة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، ومشاهدة مبارياته التي أقيمت أمام إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

ومن ضمن هؤلاء الفنانين، هم الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان عمرو وهبة، وغيرهم.

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