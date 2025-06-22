إخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري

كتب - معتز عباس:

أعلن المحامي جراح مبارك الواوان الإفراج عن موكلته الممثلة الكويتية شجون الهاجري، بعد القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات.

وذكر جراح مبارك في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي"، أنه تم إخلاء سبيل موكلته شجون الهاجري والإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 200 دينار ووضعها تحت الإشراف الطبي.

يذكر أن المذيعة مي العيدان، كشفت في وقت سابق، إلقاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، القبض على الممثلة الكويتية شجون الهاجري بتهمة التعاطي.



وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في بيان عن إلقاء القبض على مواطنة، ونشرت صورة شجون، مصحوبة بالتعليق التالي "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي".

اقرأ أيضا..

هاني شاكر يُحيي ذكرى وفاة ابنته دينا



بـ"المايوه".. ريم البارودي بإطلالة جريئة في شرم الشيخ



