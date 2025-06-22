هاني شاكر يُحيي ذكرى وفاة ابنته دينا

كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته "دينا"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان المعدة.

ونشر "شاكر" صورة لابنته عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "اليوم ذكرى وفاة دينا هاني شاكر.. رحمكِ الله وأسكنكِ فسيح جناته".

وكان الفنان هاني شاكر تحدث في لقاء سابق عن لحظة فقدان ابنته خلال لقائه في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ولم يتمالك دموعه، وقال: "أصعب لحظة في حياة الإنسان أن يدفن ضناه وقطعة منه تحت التراب".

وعند سؤاله "أي فراق كان الأصعب.. فراق الأهل أم فراق دينا؟"، أجاب شاكر: "فراق دينا كان الأصعب.. صعب جدًا، ربنا ما يوري حد فراق الضنا".

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