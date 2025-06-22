بـ"المايوه".. ريم البارودي بإطلالة جريئة في شرم الشيخ

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها صورًا لها أثناء استمتاعها بإجازة الصيف من داخل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

ونشرت ريم صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها متابعيها على السوشيال ميديا.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "منورة الدنيا كلها"، أحلى بنت في الكوكب"، جميلة أوي"، "تحفة الصور".

وشاركت ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

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