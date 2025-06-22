إعلان

بـ"المايوه".. ريم البارودي بإطلالة جريئة في شرم الشيخ

08:43 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي تستمتع باجواء الصيف
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي تقضي الصيف في شرم الشيخ
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي تقضي الصيف في شرم الشيخ
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي تستمتع باجواء الصيف
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي داخل حمام السباحة
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي
  • عرض 8 صورة
    ريم البارودي تقضي الصيف في شرم الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها صورًا لها أثناء استمتاعها بإجازة الصيف من داخل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

ونشرت ريم صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها متابعيها على السوشيال ميديا.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "منورة الدنيا كلها"، أحلى بنت في الكوكب"، جميلة أوي"، "تحفة الصور".

وشاركت ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

اقرأ أيضا..

أسما شريف منير تنشر 20 صورة من شهر العسل

"من شهر العسل".. يوسف حشيش يوجه رسالة لزوجته منه القيعي

الفنانة ريم البارودي ريم البارودي بالمايوه ريم البارودي في شرم الشيخ ريم البارودي على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"