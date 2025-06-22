أسما شريف منير تنشر 20 صورة من شهر العسل

القاهرة- مصراوي

نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من شهر العسل

وظهرت أسما في الصور بصحبة زوجها أحمد شامل عزمي، وحازت الصور على إعجاب متابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "الله يسعدكم"، "ربنا يخليكم لبعض"، "طاقة إيجابية"، "ربنا يصلح حالك"، وغيرها من التعليقات

واحتفلت أسما شريف منير، بعقد قرانها في ٨ يونيو، على المصمم أحمد شامل عزمي، في حفل عائلي بسيط داخل منزل والدها