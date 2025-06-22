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أسما شريف منير تنشر 20 صورة من شهر العسل

08:19 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تستمتع بوقتها في شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تقضي وقتها في شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تستمتع بوقتها في شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير وزجها من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    زوج اسما شريف منير
  • عرض 19 صورة
    زوج اسما شريف منير
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تنشر صورا جديدة من شهر العسل
  • عرض 19 صورة
    اسما شريف منير تشارك متابعيها صورا من شهر العسل
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القاهرة- مصراوي

نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من شهر العسل

وظهرت أسما في الصور بصحبة زوجها أحمد شامل عزمي، وحازت الصور على إعجاب متابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "الله يسعدكم"، "ربنا يخليكم لبعض"، "طاقة إيجابية"، "ربنا يصلح حالك"، وغيرها من التعليقات

واحتفلت أسما شريف منير، بعقد قرانها في ٨ يونيو، على المصمم أحمد شامل عزمي، في حفل عائلي بسيط داخل منزل والدها

أسما شريف منير أسما شريف منير في شهر العسل أسما شريف منير على إنستجرام صور أسما شريف من شهر العسل
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