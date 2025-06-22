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"من شهر العسل".. يوسف حشيش يوجه رسالة لزوجته منه القيعي

07:40 م الأحد 22 يونيو 2025

الفنان يوسف حشيش وزوجته الشاعرة منة القيعي

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كتب - معتز عباس:

وجه الفنان يوسف حشيش رسالة لزوجته الشاعرة منة القيعي، تعليقًا على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية مفاعل نووي في إيران.

ونشر يوسف صورة له بصحبة زوجته منة من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله اتجوزنا قبل نهاية العالم".

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي، بـ زفافها على الممثل يوسف حشيش بحضور عدد من الأصدقاء المقربين في 12 يونيو الجاري، وذلك بعد احتفالهما بعقد قرانهما خلال الأيام الماضية

واحتفلت "منة" بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

يوسف حشيش وزوجته منة القيعي

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الفنان يوسف حشيش الشاعرة منة القيعي يوسف حشيش وزوجته منة القيعي يوسف حشيش على إنستجرام
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