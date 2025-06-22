كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه والجمهور، أحدث ظهور له من مدينة دبي الإماراتية.

ونشر محمد سامي صورة له بجوار سيارة فارهة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: الأحلام لا تحدث إلا إذا فعلت. كل خطوة للأمام مبنية على جهد لا يراها أحد".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

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