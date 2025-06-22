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في أول تجربة سينمائية لها.. بسمة بوسيل تعلن الانتهاء من تصوير فيلم "بيج رامي"

07:05 م الأحد 22 يونيو 2025

بسمة بوسيل

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كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة بسمة بوسيل عن الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "بيج رامي" الذي يعتبر أولى تجاربها السينمائية.

ونشرت بسمة ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أخيرًا انتهيت من تصوير أول أفلامي فيلم بيج رامي، هيكون فيلم جامد إن شاء الله".

فيلم "بيج رامي"، يشارك في بطولته النجم رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، نسرين أمين، محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، هدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

وكانت آخر أعمال رامز جلال السينمائية كان فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي عُرض في يناير 2022.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذي يتضمن 6 أغاني، هي على النحو التالي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، يا خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

بسمة بوسيل على انستجرام

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المطربة بسمة بوسيل بسمة بوسيل في أول تجربة سينمائية فيلم بيج رامي بسمة بوسيل في فيلم بيج رامي بسمة بوسيل على إنستجرام
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