كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة بسمة بوسيل عن الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "بيج رامي" الذي يعتبر أولى تجاربها السينمائية.

ونشرت بسمة ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أخيرًا انتهيت من تصوير أول أفلامي فيلم بيج رامي، هيكون فيلم جامد إن شاء الله".

فيلم "بيج رامي"، يشارك في بطولته النجم رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، نسرين أمين، محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، هدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

وكانت آخر أعمال رامز جلال السينمائية كان فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي عُرض في يناير 2022.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذي يتضمن 6 أغاني، هي على النحو التالي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، يا خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

اقرأ أيضا..

20 صورة.. مايا شيحة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقاتها

"قلقتينا عليكي".. ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة