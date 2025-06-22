بعد إعلان نيتها دخول التمثيل.. صور ومعلومات عن ابنة نسرين أمين
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كتبت- منال الجيوشي:
كشفت "أمينة" ابنة الفنانة نسرين أمين، عن نيتها دخول مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة
وقالت أمينة في لقاء لها: "إن شاء الله هدخل التمثيل، وماما شجعتني جدًا قالت لي هقولك تعملي إيه بس مرضتش تساعدني"
مصراوي يعرض لكم أبرز الصور والمعلومات عن ابنة الفنانة نسرين أمين:
- اسمها أمينة عمرو، وهي ابنة الفنانة نسرين أمين الوحيدة
- تبلغ من العمر ٢٢ عام
- درست في كلية الحقوق
- يتابعها أكثر من نصف مليون متابع على تيك توك
- ويتابعها على موقع إنستجرام أكثر من ١٠٠ ألف متابع
- قالت الفنانة نسرين أمين إن ابنتها تسيطر على كل الأمور في حياتها، وهي حبها الكبير نظرا لأنها ابنتها الوحيدة
- ظهرت أمينة عمرو في أكثر من فيديو عبر تيك توك بصحبة والدتها، وحازت الفيديوهات التي جمعتهما على تفاعل كبير من قبل المتابعين
- كما ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تقلد مشهد شهير لوالدتها من فيلم "الحرب العالمية التالتة"، في شخصية "تباهي"
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