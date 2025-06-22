بعد إعلان نيتها دخول التمثيل.. صور ومعلومات عن ابنة نسرين أمين

كتبت- منال الجيوشي:

كشفت "أمينة" ابنة الفنانة نسرين أمين، عن نيتها دخول مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة

وقالت أمينة في لقاء لها: "إن شاء الله هدخل التمثيل، وماما شجعتني جدًا قالت لي هقولك تعملي إيه بس مرضتش تساعدني"

مصراوي يعرض لكم أبرز الصور والمعلومات عن ابنة الفنانة نسرين أمين:

- اسمها أمينة عمرو، وهي ابنة الفنانة نسرين أمين الوحيدة

- تبلغ من العمر ٢٢ عام

- درست في كلية الحقوق

- يتابعها أكثر من نصف مليون متابع على تيك توك

- ويتابعها على موقع إنستجرام أكثر من ١٠٠ ألف متابع

- قالت الفنانة نسرين أمين إن ابنتها تسيطر على كل الأمور في حياتها، وهي حبها الكبير نظرا لأنها ابنتها الوحيدة

- ظهرت أمينة عمرو في أكثر من فيديو عبر تيك توك بصحبة والدتها، وحازت الفيديوهات التي جمعتهما على تفاعل كبير من قبل المتابعين

- كما ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تقلد مشهد شهير لوالدتها من فيلم "الحرب العالمية التالتة"، في شخصية "تباهي"