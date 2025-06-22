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بعد إعلان نيتها دخول التمثيل.. صور ومعلومات عن ابنة نسرين أمين

06:47 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    نسرين أمين وابنتها
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
  • عرض 12 صورة
    أمينة ابنة نسرين أمين
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كتبت- منال الجيوشي:

كشفت "أمينة" ابنة الفنانة نسرين أمين، عن نيتها دخول مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة

وقالت أمينة في لقاء لها: "إن شاء الله هدخل التمثيل، وماما شجعتني جدًا قالت لي هقولك تعملي إيه بس مرضتش تساعدني"

مصراوي يعرض لكم أبرز الصور والمعلومات عن ابنة الفنانة نسرين أمين:

- اسمها أمينة عمرو، وهي ابنة الفنانة نسرين أمين الوحيدة

- تبلغ من العمر ٢٢ عام

- درست في كلية الحقوق

- يتابعها أكثر من نصف مليون متابع على تيك توك

- ويتابعها على موقع إنستجرام أكثر من ١٠٠ ألف متابع

- قالت الفنانة نسرين أمين إن ابنتها تسيطر على كل الأمور في حياتها، وهي حبها الكبير نظرا لأنها ابنتها الوحيدة

- ظهرت أمينة عمرو في أكثر من فيديو عبر تيك توك بصحبة والدتها، وحازت الفيديوهات التي جمعتهما على تفاعل كبير من قبل المتابعين

- كما ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تقلد مشهد شهير لوالدتها من فيلم "الحرب العالمية التالتة"، في شخصية "تباهي"

أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين الفنانة نسرين أمين ابنة نسرين أمين تدخل مجال التمثيل معلومات عن ابنة نسرين أمين معلومات أمينة عن ابنة نسرين أمين
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