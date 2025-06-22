20 صورة.. مايا شيحة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقاتها

كتب - معتز عباس:

احتفلت مايا شيحة بعيد ميلادها، بحضور شقيقتها هنا شيحة ورشا شيحة، وصديقاتها وأفراد من الأسرة.

ونشرت مايا صورًا من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عام منذ أن بلغت الأربعين أصبح عيد ميلادي أكثر من مجرد احتفال، لقد أصبح تكريمًا لصديقاتي الموجودات في حياتي".

وأضافت: "كل يوم أصبحت اتخذ خيارات أفضل، من أج عيش حياة كاملة، حتى نكون أكثر لطفًا مع بعضنا البعض، هذا العام، تعلمت أن أعتذر عند الحاجة، لكنني تعلمت أيضًا ألا أعتذر لما أنا عليه، لست مطالبة أن أفسر لأحد ما أفعل أو ماذا أختار إنها حياتي رحلتي ولن يمتلكها أحد سواي".

وأكملت: "عيد ميلاد سعيد لي وكل يوم سعيد لجميع النساء القويات هناك أولئك الذين يبتسمون خلال معاركهم".

وحرصت شقيقتها هنا الرد وكتبت: "بحبك يا مايويا".

اقرأ أيضا..

وفاة والد المخرج محمد بدير.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

بسبب وردة من معجب.. هذا ما فعلته أنغام في حفلها بالكويت