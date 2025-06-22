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أسامة عبدالله يعلق على التشابه بينه وبين مدرب الأهلي: "قالوا لي مسكت النادي يا دحلاب؟

06:16 م الأحد 22 يونيو 2025
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    مدرب الاهلي
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    أسامة عبد الله
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    مدرب الاهلي و اسامة عبد الله
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كتب-مصطفى حمزة:

تعرض الفنان أسامة عبد الله، لتعليقات عديدة عبر صفحاته في مواقع التواصل، بسبب مدرب النادي الأهلي خوسيه ريفيرو.

وقال أسامة عبد الله، في تصريحات لـ"مصراوي": "البداية كانت بوضع صورة لي بجوار صورة لمدرب الأهلي خوسيه ريفيرو، وبعدها توالت التعليقات، حتى أثناء تواجدي في الشارع".

وأضاف: "وصلتني عبر موقع فيسبوك وتويتر، تعليقات لطيفة، منها مش تقول يا دحلاب إنك مسكت النادي، وكذلك ده يبقى أخوك التوأم من أم إسبانية".

وقدم الفنان أسامة عبد الله، شخصية "الخواجة"، في مسلسل "العتاولة 2"، الذي عرض في رمضان الماضي، إذ شارك في بطولته مع نجوم العمل، أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، هدى المفتي، نسرين أمين، أمير صلاح الدين.

أسامة عبد الله مدرب الأهلي
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