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"قلقتينا عليكي".. ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

04:38 م الأحد 22 يونيو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ملك بإطلالة هادئة، ارتدت فستانًا باللون اللبني، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "الحمد لله بقيتي أحسن"، "قلقتينا عليكي"، "الحلوة"، "ربنا يطمنا عليكي، كنت زعلانة عليكي"، "حبيبتي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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