كتبت- نوران أسامة:

حلّ الفنان أحمد الفيشاوي ضيفًا على برنامج "حوارات مع عباس"، الذي يقدمه الفنان عباس أبو الحسن، وتحدث خلال اللقاء عن شغفه بالإخراج، وتغيرات حياته الفنية والشخصية.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز تصريحاته خلال الحوار:

ـ أنا أول ممثل أو حتى مغنٍّ في الوطن العربي قدّم الراب باللغة العربية المصرية، وده كان من خلال فيلم "ورقة شفرة".

ـ بدأت علاقتي بالراب سنة 1993، وكنت وقتها عندي 13 سنة، كنت متيم بالمزيكا، والراب كان أقرب حاجة لشخصيتي.

ـ آخر حاجة اشتغلت عليها ولسه ما نزلتش، أغنية بعنوان Sunshine، بيشاركني الغناء فيها الكاتب طاهر طاهر، وبنخرجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبنكتب له إيه يعمل.

ـ الإخراج هو اللي مخليني عايش، ولو مش بصنع أفلام أحسنلي أموت مش هيبقى ليا لازمة.

ـ سمية الألفي مثلت وهي صغيرة، وخالي الألفي قالها هادي الباجوري قضى عليكي وده حقيقي في فيلم اسمه "وردة"، سمية كانت البطلة وقعدت بعدها في البيت عشر سنين.

ـ أنا عندي طموح كمخرج ده شغفي وحبي وطول عمري بتمنى أبقى ورا الكاميرا مش قدامها، وأنا ممثل والممثل لما بيكبر في السن الطلب عليه بيقعد يقل لحد ميبقاش فيه طلب، ولكن كمنتج أفهم في الشغلانة لكن لازم حد معايا ينفذ.

ـ الناس بدأت تتحرر من الحجاب والنقاب وبدأوا يعبروا عن نفسهم من غير ماحد يقول حرام.

ـ بقالي 14 سنة متخصص سينما، لأن في الدراما باخد فلوس كتيرة جدًا ومش بعمل مجهود في الدور، ومرفوض إني أقعد 3 شهور في دور واحد.

ـ يوسف شاهين قالي المسلسل زي الجورنال تقراه وتمسح بيه الزجاج، لكن الفيلم زي الكتاب بتحطه في مكتبتك وتقدسه".

ـ وحيد حامد قالي التليفزيون ده رغي، وفاروق الفيشاوي قالي التليفزيون لا ذاكرة له، وأنا بنيت على الكلام ده إني لو عملت مسلسل هقعد في البيت اتفرج عليه، لكن لو عملت فيلم هلف بيه العالم والمهرجانات.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية هو فيلم عادل مش عادل، ويشاركه البطولة: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، أوتاكا، بدرية طلبة.

الفيلم من إنتاج عز غنيم وهيثم حسن، في أول تعاون مشترك بين الشركتين، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

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