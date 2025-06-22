دار الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بحفل فني على مسرح الجمهورية

كتبت- سهيلة أسامة:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، وذلك على مسرح الجمهورية.

يُحيي الحفل كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف عام الدكتور علاء عبد السلام، وتدريب وقيادة المايسترو محمد عبد الستار.

وتتضمن الفعالية باقة من الأغاني الوطنية، ويأتي ذلك في إطار دور دار الأوبرا في دعم الوعي الثقافي والوطني من خلال الفنون.

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