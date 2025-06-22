إعلان

دار الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بحفل فني على مسرح الجمهورية

03:29 م الأحد 22 يونيو 2025

دار الأوبرا المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، وذلك على مسرح الجمهورية.

يُحيي الحفل كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف عام الدكتور علاء عبد السلام، وتدريب وقيادة المايسترو محمد عبد الستار.

وتتضمن الفعالية باقة من الأغاني الوطنية، ويأتي ذلك في إطار دور دار الأوبرا في دعم الوعي الثقافي والوطني من خلال الفنون.

دار-الأوبرا-المصرية

اقرأ أيضًا:

بفستان أنيق.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها (فيديو)

دارين حداد تنشر صورة مع حمادة هلال وتعلق: "سيلفي المداحين"

وفاة والد المخرج محمد بدير.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

دار الأوبرا ذكرى ثورة 30 يونيو مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)