مهرجان "موازين" عن حفل روبي: "ليلة على مستوى التوقعات وأكثر"

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة روبي حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان "موازين" بمدينة الرباط في المغرب.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع "فيسبوك" صورًا من الحفل، وعلّق: "الجمهور، الإيقاع، والصوت المصري الأصيل... ليلة كانت على مستوى التوقعات وأكثر!"

وقدمت روبي مجموعة من أشهر أغانيها خلال الحفل، الذي أُقيم على مسرح النهضة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويشارك في إحياء ليالي مهرجان "موازين" عدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم: محمد حماقي، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، نانسي عجرم، زياد برجي، شذى حسون، محمد فضل شاكر، ديانا حداد، ميريام فارس، والمايسترو المغربي بودشارت.

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