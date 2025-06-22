إيمان السيد تعلق بطريقة كوميدية على تصعيد الأحداث بين إيران وإسرائيل

كتبت- نوران أسامة:

مازحت الفنانة إيمان السيد جمهورها، في تعليقها على القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، وذلك عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت إيمان صورة لها من أحد أعمالها الفنية، وعلّقت: "في الأيام اللي ربنا يعديها على خير دي، لازم يكون عندنا وعي ونتكلم مع الأولاد والبنات الصغيرين بصراحة".

وتابعت: "أنا مثلًا جمعت ولاد اخواتي امبارح، وفهمتهم إن لو لا قدر الله شفنا وهج جامد في السما، ما نبصّش علشان عينينا، ونجري بسرعة نقفل الشبابيك، وبعدين ننزل على الأرض في نص الشقة ونلطم".

شاركت الفنانة إيمان السيد في دراما رمضان 2025، بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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