خاص| حقيقة منع الكويتيين من زيارة منزل "العندليب" عبدالحليم حافظ

كتب- مصطفى حمزة:

نفى عبدالحليم الشناوي، حفيد شقيقة المطرب الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، ما تردد بشأن إصدار أسرة العندليب الأسمر، قرار بمنع دخول الكويتيين إلى منزله.

وعلق عبدالحليم الشناوي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "غير صحيح، مجرد ركوب تريند والسلام".

كان قد تردد صدور بيان عن أسرة عبدالحليم حافظ، جاء فيه: "سيتم إيقاف الزيارات للإخوة من دولة الكويت لمنزل حليم مؤقتًا حتى يتم الاعتذار الرسمي من الجهات المختصة لشعب مصر العظيم، والذي تم وصفه بأننا شعب متسول من قبل أحد الصحفيين الكويتيين.. مصر وطن يحترم الجميع ويرحب بالجميع بكل حب واعتزاز، ونحن كعائلة حليم لا يمكن أن نقبل أن يتم إهانة أي مصري على أرضه أو خارجها، ولا نسكت عن مثل هذه الإهانة، لأن حليم نفسه، قبل أن يكون فنانًا، كان وطنيًا يحب وطنه ويغار عليه أكثر من أي شيء.. شكرًا لتفهمكم، وحفظ الله مصر وأهلها الطيبين".

كانت أسرة عبدالحليم حافظ، أعلنت عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد منظمي مهرجان موازين، عقب الإعلان رسميا عن إقامة حفل هولوجرام العندليب، غدا الاثنين الموافق 23 يونيو.

وقالت في بيان لها: "سوف نقوم بمقاضاة الشركة المنفذة للحفل للتعدي الواضح والمقصود على حقوق الورثة وإقامة الحفل بدون الرجوع إليهم بعد كل هذه الإنذارات والتحذيرات في الأسبوعين الماضيين، وسنقوم أيضًا برفع قضية على مهرجان موازين والذي تم تحذيره أيضًا أكثر من مرة من خلال العائلة والشركة المتعاقد معها حصريًا من إقامة الحفل، لأنه فيه إساءة بالغة في حق الفنان عبدالحليم حافظ لأن هذه الشركة المتعاقد معها لا تلتزم بشروط الجودة والمعايير التقنية".

وأضافت الأسرة: "أيضًا لأنهم لم يتحروا الدقة عند التعاقد مع هذه الشركة، ووجب عليهم التأكد بأن العائلة توافق على إقامة مثل هذا الحفل ورغم كل التحذيرات المرسلة لهم تحدوا العائلة والشركة المتعاقد معها، وأعلنوا عن إقامة الحفل يوم الاثنين القادم الموافق 23/6/2025 على صفحاتهم الرسمية وبدأوا في طرح التذاكر للبيع. يرجى مقاطعة هذا الحفل لأنه تجني واضح على أسرتنا الكريمة، وسترون بأنفسكم مدى سوء الصورة والصوت، الأمر الذي يسيء لحليم ولكل رموز الفن العربي ويجب أن يكون هناك رادع لمثل هذا التعدي".