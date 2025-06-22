هيفاء وهبي تشارك جمهورها كواليس الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم صيف 2025.

وأعادت هيفاء نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله برفقة الفنانة بوسي داخل الاستوديو أثناء التسجيل.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.

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