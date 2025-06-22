بفستان أنيق.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وظهرت منة في الفيديو بفستان سهرة أنيق باللون الأسود، وعلّقت قائلة: "نحن نعيش في زمن أصبحت فيه فرحتك تسبب مشاكل للآخرين، ومشاكلك تجلب لهم الفرح".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، وانهالت عليها التعليقات وجاءت كالتالي: "قمر"، "سعاد حسني"، "حبيبتي القمر"، "الأنوثة والجمال"، "عسل يا روحي"، "جميلة".

يذكر أن الفنانة منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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