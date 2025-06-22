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بسبب وردة من معجب.. هذا ما فعلته أنغام في حفلها بالكويت

11:30 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    أنغام وعبد العزيز الزيدي مدير ليلة عمر
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    أنغام
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    أنغام تغني
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    أنغام المطربة
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كتب- مصطفى حمزة:

حرصت المطربة أنغام، على استلام هدية قدمها لها أحد معجبيها، خلال الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، ورفضت تصرف أحد أفراد الأمن الذي حاول منع المعجب من الوقوف أمام خشبة المسرح ليمنحها وردة.

وطلبت أنغام من فرد الأمن السماح للمعجب بالوقوف أمام خشبة المسرح لتتسلم منه بنفسها الوردة، وقامت بتقبيل الوردة، ووضعها على قلبها، في إشارة منها إلى امتنانها وسعادتها بالهدية.

الحفل أقيم في أرينا الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، مساء الجمعة الماضي الموافق 20 يونيو.

وغنت المطربة أنغام، باقة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات.

أنغام الكويت مهرجان ليلة عمر
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