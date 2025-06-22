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وفاة والد المخرج محمد بدير.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

10:44 ص الأحد 22 يونيو 2025

المخرج محمد بدير

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المخرج محمد بدير، موعد ومكان تشييع جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 22 يونيو.

وكشف محمد بدير، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الموعد، وكتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر مباشرة".

وتابع: "والدفن بمقابر العائلة بالإمام الشافعي، وإنا لله وإنا اليه راجعون، وغفر الله له ولجميع أموات المسلمين، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي..

سندي وحبيبي".

وعمل محمد بدير، مخرجا منفذا في عدة أفلام، منها: سيكو سيكو، فيلا 54، البطة الصفرا، وبلوموندو، وزومبي.

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