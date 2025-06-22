دارين حداد تنشر صورة مع حمادة هلال وتعلق: "سيلفي المداحين"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها صورة لها رفقة أبطال مسلسل "المداح 5" والذي عرض في رمضان 2025.

ونشرت دارين صورة جمعتها بالفنان حمادة هلال والأصدقاء من إحدى حفلات التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" وكتبت: "سيلفي المداحين في التكريم النهاردة".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" الذي عرض في رمضان 2025، بطولة حمادة هلال، دارين حداد، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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