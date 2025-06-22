نانسي عجرم جريئة وياسمين عبدالعزيز بإطلالة صيفية.. أبرز لقطات النجوم

إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا، أحيت به حفلها على مسرح الجامعة الأمريكية في لبنان، ونشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيك بنسهر ببيروت، شكرًا على الحب اللي ما له حدود، بحبكم من قلبي".

داليا البحيري

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن أحدث ظهور لها مع ابنتها "قسمت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا بك في ميلانو يا كيكو، لقد جذبتي الأنظار بالفعل يا فتاة".

ياسمين عبدالعزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بإطلالة صيفية أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بـ"فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء يفوق ليالي الصيف".

كاظم الساهر

فاجأ المطرب كاظم الساهر، جمهوره بـ"لوك جديد"، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إيش رأيكم باللوك الجديد؟".

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة!".

كارمن سليمان

ظهرت المطربة كارمن سليمان، مرتدية القفطان المغربي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جيتكم بقفطان مغربي".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، صورة لها داخل الطائرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خذني إلى وطني الحبيب".