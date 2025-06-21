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تعرض زيزي مصطفى لوعكة صحية ونقلها للمستشفى

11:06 م السبت 21 يونيو 2025

زيزي مصطفى ومنة شلبي

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كتب - معتز عباس:

تعرضت النجمة القديرة زيزي مصطفى لوعكة صحية الساعات الماضية، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات.

وكشف مصدر مقرب من العائلة عن معاناة زيزي مصطفى من عدة أزمات الصحية خلال الفترة الأخيرة.

حرصت الفنانة منة شلبي على مرافقة والدتها خلال تواجدها داخل المستشفى للاطمئنان عليها.

كما حرص عددًا من نجوم الفن على الاطمئنان على حالة زيزي مصطفى الصحية.

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زيزي مصطفى منة شلبي تعرض زيزي مصطفى لوعكة صحية
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