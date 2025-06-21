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بالصور.. أول ظهور لـ ملك زاهر بعد تعافيها من الإصابة

10:36 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ملك زاهر على انستجرام
  • عرض 4 صورة
    ملك زاهر على انستجرام
  • عرض 4 صورة
    ملك زاهر على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

طمئنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها والجمهور، على حالتها الصحية، بعد الوعكة الأخيرة التي مرت بها.

ونشرت ملك صورا لها رفقة والدها أحمد زاهر أثناء حضورها حفل تكريم عن دورها في مسلسل "سيد "الناس" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت ملك صورها "ستوري" على حسابها بـ "انستجرام"، وكتبت: "وحشتوني".

يذكر أن ملك أحمد زاهر كشفت عن تعرضها لوعكة صحية، وإصابتها بـ "حساسية" شديدة في الدم.

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ملك زاهر أحمد زاهر
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