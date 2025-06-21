"أحلام العصر".. بالصور- نسرين أمين مع سوزي "الأردنية" والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة جمعتها بالبلوجر سوزي "الأردنية".

ونشرت نسرين صورها مع سوزي من داخل أحد المطاعم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانهالت عليها التعليقات:" أحلام العصر، سوزي ونسرين قمرتين، الله على جمالكم، أخف دم، مش قولتي رايحة درس العربي ياسوزي".

يذكر أن، نسرين أمين خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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