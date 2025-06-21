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أحدث جلسة تصوير جريئة لـ تارا عماد.. والجمهور: "إنتي فيتامين السعادة"

09:56 م السبت 21 يونيو 2025
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    تارا عماد ويسرا
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    تارا عماد ويسرا واحمد مالك وظافر العابدين وانس بوخش في حفل كارتييه
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    تارا عماد ويسرا واحمد مالك وظافر العابدين وانس بوخش في حفل كارتييه (2)
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    تارا عماد في حفل كارتييه (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من جلسة تصوير خلال مشاركتها في حفل "كارتييه" الذي أقيم في أسطنبول.

ونشرت تارا صورًا لها بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، جمعتها بالفنانة يسرا، والإعلامية ريا أبي راشد، والفنان أحمد مالك، والفنانة ظافر العابدين، والإعلامي أنس بوخش.

وكتبت تارا تعليقًا على الصور: "حفل كارتييه جمعنا لتناول العشاء مع النجوم".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "انتي فيتامين السعادة"، "مذهلة"، "جميلة جمال مفيش كدا"، "القمر في المساء"، "جميلة أوي".

يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

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تارا عماد السوشيال ميديا انستجرام تارا عماد يسرا ريا أبي راشد أحمد مالك ظافر العابدين
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