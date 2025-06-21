بالشورت.. غادة عادل تستمع بإجازتها مع خالد الغندور وإنجي علي

كتب - معتز عباس:

وثقت الإعلامية إنجي علي رحلتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، بصحبة كل من الفنانة غادة عادل والإعلامية دينا سليم وزوجها الإعلامي الرياضي خالد الغندور.

ونشرت إنجي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تضمن لقطات وصورًا تجمعها بـ غادة عادل ودينا سليم وخالد الغندور في شوارع ومطاعم مدينة برشلونة.

وخاضت غادة عادل المنافسة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.