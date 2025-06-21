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بالشورت.. غادة عادل تستمتع بإجازتها مع خالد الغندور وإنجي علي

07:05 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إنجي علي وغادة عادل ودينا سليم في احد شوارع برشلونة
  • عرض 15 صورة
    دينا سليم في احد شوارع برشلونة
  • عرض 15 صورة
    إنجي علي في احد شوارع برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وإنجي علي داخل محطة قطار برشلونة (2)
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وإنجي علي داخل محطة قطار برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وانجي علي في احد المطاعم
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وإنجي علي ودينا سليم برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وإنجي علي داخل احد الكافيهات
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وإنجي في برشلونة
  • عرض 15 صورة
    إنجي علي في برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل ودينا سليم في احد شوارع برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل ودينا سليم وإنجي علي في احد شوارع برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل وإنجي علي ودينا سليم وخالد الغندورفي برشلونة
  • عرض 15 صورة
    غادة عادل ودينا سليم في احد شوارع برشلونة (2)
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كتب - معتز عباس:

وثقت الإعلامية إنجي علي رحلتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، بصحبة كل من الفنانة غادة عادل والإعلامية دينا سليم وزوجها الإعلامي الرياضي خالد الغندور.

ونشرت إنجي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تضمن لقطات وصورًا تجمعها بـ غادة عادل ودينا سليم وخالد الغندور في شوارع ومطاعم مدينة برشلونة.

وخاضت غادة عادل المنافسة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

برشلونة إنجي علي غادة عادل
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