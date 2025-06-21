ابنة ماجد المصري تهنئ والدها بعيد الأب.. والفنان يرد

كتب - معتز عباس:

احتفلت داليدا ابنة الفنانة ماجد المصري بعيد الأب، والذي يحتفل بها الأباء في شهر يونيو من كل عام.

ونشرت داليدا صورة مع والداها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد أب سعيد لأجمل وأفضل أب أنا بحبه جدا".

ورد عليها ماجد المصري وكتب: "أنتي حياتي".

واحتفلت ماهيتاب ماجد المصري، مساء الأربعاء الماضي، بزواجها للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد انفصالها عن زوجها الأول.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

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