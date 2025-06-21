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"ده AI ولا أحلام عصاري".. تعليقات النجوم والجمهور على فيديو أحمد رمزي

06:43 م السبت 21 يونيو 2025

اليوتيوبر أحمد رمزي

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كتبت- منى الموجي:

تفاعل عدد كبير من الجمهور والنجوم على أحدث فيديوهات صانع المحتوى و"اليوتيوبر" أحمد رمزي، والذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وشاركه فيه مشاهير الوسط الفني، بينهم: الفنان هشام ماجد والفنانة جيهان الشماشرجي.

وعلق هشام على الفيديو الذي نشره رمزي: "حبيبي يا أستاذ"، ورد الأخير "حبيبي ربنا يوفقك"، وكتب الفنان شيكو موجها كلامه لـ هشام ماجد "يا ابني ابقى افتكر أصحابك في الحاجات دي".

وكتبت السيناريست وسام حامد "ضحك مصحوب بالمفاجآت"، بينما علق زوجها الفنان سامح حسين بوضع صورة رمزي الشخصية التي قدمها في مسلسله الشهير "راجل وست ستات"، وكتبت الفنانة جيهان الشماشرجي "كسرت قلبي" ورد أحمد رمزي "بس لسه بحبك".

ومن بين تعليقات الجمهور: "ده Ai ولا خيال علمي ولا أحلام عصاري"، "ده لو حلم العصر ميبقاش كده"، "هو أقنعهم إزاي أنهم يشتركوا معاه في الفيديو"، "تكلفة الفيديو 2 مليون جنيه"، "أقنعتهم إزاي طيب ولا عملت إيه".

وحقق الفيديو الذي يحمل عنوان "خيالي في الامتحان"، نسب مشاهدة مرتفعة، تجاوزت الـ 6 ملايين مشاهدة على "فيسبوك"، ونال إعجاب متابعي رمزي، وأشادوا بأفكاره وبمجهوده في صناعة محتوى مختلف.

الفيديو شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن وصنّاعه: أحمد الفيشاوي، جمال العدل، ويجز، هشام ماجد، جيهان الشماشرجي، ويظهر رمزي في الفيديو داخل لجنة امتحانات متخيلا أنه إذا ألقى "إفيه: هو رقم الجلوس عليه كام درجة" سوف يحصل على إعجاب الطلاب، وتتغير حياته ويصبح نجما كبيرا في عالم الفن، وتُفتح أمامه أبواب الشهرة.

اليوتيوبر أحمد رمزي مشاهير الوسط الفني جيهان الشماشرجي هشام ماجد نجوم الفن
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